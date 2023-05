Itaú BBA lança solução de gestão financeira em parceria com startup

O Itaú BBA lançou nesta quarta-feira, dia 5, uma nova solução de gestão financeira, a Gestão Integrada by Accountfy.

A plataforma, desenvolvida em parceria com a startup Accountfy, hospedada no Cubo Itaú, tem como proposta consolidar, automatizar e transformar dados gerenciais em informações para tomada de decisões estratégicas.

A ideia é que, por meio da organização de informações gerenciais e contábeis, o cliente possa ter uma visualização mais fácil e transparente da saúde financeira de suas empresas, para assim poder tomar decisões mais acertadas.



“Queremos resolver os problemas dos nossos clientes com as melhores soluções do mercado, sejam elas proprietárias ou desenvolvidas por clientes do Itaú BBA, que acabam se tornando também parceiros do banco”, afirma Márcio Domingues, diretor do Commercial Banking do Itaú BBA.

"Ao dispor de ferramentas que facilitam a gestão financeira do negócio, as empresas poderão focar no que realmente importa: vender mais, com menos custos, para clientes cada vez mais satisfeitos”.

Ele explica que a ferramenta, que é acessível de qualquer dispositivo, se conecta a qualquer sistema de gestão, inclusive com as formas mais simples de controle utilizadas por empresas menores, permitindo, por exemplo, a otimização de processos de consolidação e fechamento mensal, reportes e notas explicativas, até modelagens para projeções das demonstrações financeiras.

Goldwasser Neto, CEO e Co-Founder do Accountfy, empresa de tecnologia que já tem mais de 500 clientes de médio e grande portes, destaca ainda que, tecnicamente, a plataforma, que funciona em nuvem, centraliza e organiza dados contábeis a partir do balancete ou livro razão gerados pelo ERP (sistema de gestão), e integra os lançamentos financeiros realizados no ERP, transformando-os em informação gerencial, sem planilhas e erros humanos, garantindo consistência das informações, trazendo confiabilidade para os CFOs e maior governança às empresas.



“Partindo essencialmente dos dados contábeis, nossa plataforma integra numa forma única de gestão as três principais áreas financeiras: Controladoria, Planejamento e Tesouraria. Na parceria com o Itaú BBA, acreditamos contribuir para o processo de educação do mercado sobre a importância de promover a transparência das informações e redução de erros comuns”, relata.

