Ibovespa opera na mínima da sessão, no nível de 128 mil pontos, por cautela fiscal

Em meio ao avanço do dólar, os juros futuros também sobem, o que pode elevar ainda mais as expectativas de inflação. "Preocupa é que os juros futuros estão voltando a subir, voltando a colocar duas altas da Selic este ano", alerta José Raymundo de Faria Junior, planejador financeiro CFP pela Planejar.

A queda das commodities e a cautela fiscal no Brasil empurram o Ibovespa para baixo na manhã desta quinta-feira, 18. Enquanto os investidores aguardam sinais sobre como o governo fará para ajustar as contas públicas, o quadro é defensivo nos mercados brasileiros. O dólar já tocou máxima de R$ 5,5502, pressionando a curva futura. De um total de 86 ações na carteira do Índice Bovespa, só seis subiam. Em Nova York, só o índice Dow Jones subia.

No último dia de trabalho no Congresso por conta do recesso parlamentar, o temor fiscal continua presente, após uma serie de série de votações de medidas empurradas para frente e em meio à reunião, às 15h30, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros da chamada Junta de Execução Orçamentária (JEO). Além deste encontro, outros estão previstos ao longo do dia e que poderão debater o tema fiscal.

As autoridades devem levar a Lula as medidas de contenção de gastos para cumprir as regras do arcabouço fiscal. A expectativa é de que os números debatidos no encontro sejam divulgados na segunda-feira, no relatório bimestral de receitas e despesas.

A mediana das estimativas em pesquisa especial feita pelo Projeções Broadcast é que será apresentação um congelamento de R$ 12 bilhões. "É muito baixo, tinha de ser um valor de R$ 30 bilhões", diz Faria Junior, ressaltando que além da divulgação do relatório a agenda no Brasil da semana que vem é importante por conta do IPCA-15 de julho, em meio a recentes pressões na inflação, como o encarecimento da gasolina pela Petrobras, dólar alto e vigência da bandeira amarela nas contas de luz, que deixam as taxas mais elevadas.