Netshoes sofre vazamento de dados de clientes após ataque cibernético

A Netshoes informou nesta quarta-feira, 17, que sofreu um vazamento de dados após passar por um ataque cibernético. De acordo com a empresa de e-commerce esportivo, o incidente fez com que arquivos contendo informações pessoais de seus clientes fossem expostos. A Netshoes não informou o tamanho do vazamento.

Ao Estadão, a Netshoes disse que o ataque não envolveu "informações sensíveis" e "não afetou as operações da empresa". Também afirmou que, assim que soube do incidente, "reforçou todas as medidas de segurança e controle".

"A empresa também iniciou uma investigação forense sobre o ocorrido e trabalhará juntamente com os órgãos competentes, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), para esclarecer as circunstâncias do episódio e evitar eventuais contratempos aos clientes", disse, em nota (veja a íntegra abaixo).