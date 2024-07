Vivo Pay lança novos produtos de crédito para clientes

Parcela Pix e a antecipação do saque-aniversário do FGTS são novidades

A modalidade de saque-aniversário do FGTS também passa a ser oferecida a clientes elegíveis, os quais poderão retirar, em um empréstimo, um montante a partir de R$ 500, para antecipar o valor do saldo disponível no Fundo de até dez anos.

Clientes que forem elegíveis poderão acessar, diretamente no aplicativo, o serviço de Parcela Pix, o qual possibilita dividir compras em até 12 vezes. "Uma alternativa para quem não tem cartão de crédito, não quer comprometer seu limite ou precisa de crédito", segundo a empresa.

Na busca para ser reconhecida como uma empresa de tecnologia e conectividade, a plataforma de serviços financeiros (fintech, em inglês) da Vivo , denominada Vivo Pay , anunciou dois produtos de crédito: a 'Parcela Pix ' e a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ).

Hoje, a empresa atua como "bank as a service" junto a parceiros, o que possibilita o fornecimento de produtos financeiros. Os dois modelos devem seguir juntos à frente.

A Vivo solicitou, ainda, ao Banco Central uma licença para atuar como sociedade de crédito direto (SCD), no intuito de adquirir maior flexibilidade para novos serviços e de reduzir custos.

O objetivo é unificar o acesso a todos os serviços da Vivo Pay diretamente no aplicativo da Vivo, a fim de aproveitar o potencial da rede, que conta com mais de 22 milhões de usuários únicos e é o principal canal de interação com clientes.

No primeiro trimestre deste ano, a Vivo informou que totalizava R$ 420 milhões em carteira no empréstimo pessoal, quase o dobro em relação a igual período do ano anterior. Em 2023, foram mais de 55 mil contratações de crédito e uma receita acima de R$ 100 milhões.

Os produtos do Vivo Pay estão disponíveis no site e na aba de mesmo nome no aplicativo Vivo.

