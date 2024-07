Vivo: mais de 250 vagas para Jovem Aprendiz

No Ceará, vagas para Juazeiro do Norte e Fortaleza. Metade das vagas destinada para talentos negros

A Vivo está com vagas abertas para seu Programa de Jovem Aprendiz. São mais de 250 oportunidades para 22 estados do país. No Ceará, o site abre possibilidade para Fortaleza e Juazeiro do Norte. Metade das oportunidades é voltada para talentos negros. O processo seletivo será 100% digital e os interessados precisam ter entre 16 e 21 anos e estarem matriculados ou terem concluído o ensino médio.



Os interessados têm até o dia 15 de agosto para realizar a inscrição AQUI. alário é compatível com o mercado. Entre os benefícios estão linha funcional corporativa, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e dia de folga de aniversário.