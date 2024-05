Rentabilidade do FGTS supera inflação, diz Governo Federal

Além disso, segundo as informações, desde que começou, a distribuição dos resultados tem aumentado, tendo atingido seu maior volume em 2021 com R$ 13,2 bilhões

Além disso, segundo as informações, desde que começou, a distribuição dos resultados atingiu seu maior volume em 2021 com R$ 13,2 bilhões. No entanto, em 2022 caiu para R$ 12,7 bilhões.

Desde 2016, quando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) passou a distribuir resultados aos trabalhadores, os saldos nas contas vinculadas do FGTS tiveram uma rentabilidade de 49,83% até 2022, sendo superior ao da inflação (IPCA), de 44,11%.

Fora a distribuição dos lucros, os rendimentos do FGTS seguem a determinação da lei n° 8.036/90, com remuneração mensal correspondente a Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano.

O valor é definido por meio da multiplicação do saldo da conta existente em 31 de dezembro do ano anterior pelo índice de distribuição de resultado aprovado pelo Conselho Curador do FGTS.

Com uma carteira de crédito com mais de R$ 444 bilhões concedidos em financiamentos habitacionais, o fundo estimula diversas cadeias produtivas e contribui para a redução do déficit habitacional.

FGTS: quem tem direito ao fundo?



De acordo com a lei, todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita) e atletas profissionais também têm direito ao FGTS. Já o diretor não empregado pode ser incluído no regime do FGTS, a critério do empregador.

FGTS: em que casos é possível sacar o FGTS?



O trabalhador pode ter acesso ao saldo da conta do FGTS por diversas questões. Por exemplo:

Demissão sem justa causa, pelo empregador

Término do contrato por prazo determinado

Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato

Aposentadoria

Suspensão do Trabalho Avulso

Falecimento do trabalhador

Aquisição de casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional

Entenda as mudanças que o Governo quer fazer no saque-aniversário, no Dei Valor

Mais notícias de Economia