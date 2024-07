Minha Casa, Minha Vida: Nordeste irá receber maior número de unidades habitacionais em municípios com até 50 mil habitantes

No Brasil, serão selecionadas 30 mil novas unidades habitacionais. O processo de seleção foi aberto nessa, segunda-feira, 15, após publicação no Diário Oficial da União (DOU)

O anúncio da abertura do processo de seleção, para a construção das unidades habitacionais, foi publicado pelo Ministério das Cidades nessa segunda-feira, 15, no Diário Oficial da União (DOU). No Brasil, serão selecionados 30 mil novos conjuntos residenciais .

O Nordeste será a região que receberá o maior número de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em municípios com até 50 mil habitantes, com 11.111 novas unidades .

As propostas devem ser submetidas na plataforma Transferegov em até cinco dias após a publicação do comunicado.

Em relação aos recursos, eles serão limitados a R$ 130 mil. As propostas enviadas devem contar com a construção de, no mínimo, 20 unidades habitacionais. Os limites específicos dependerão da população do município.

Veja quais regiões serão atendidas:

Região Norte: 3.797



Região Nordeste: 11.111



Região Sudeste: 6.943



Região Sul: 1.632



Região Centro-Oeste: 1.517



MCMV FNHIS Sub 50



O MCMV FNHIS Sub 50, que recebe este nome por utilizar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), possui o objetivo de melhorar as condições de vida da população de pequenas cidades do Brasil.



Onde morar? Onde investir? Os municípios mais competitivos em gestão

Mais notícias de Economia