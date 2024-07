Companhia das Docas do Ceará convoca 37 candidatos aprovados no concurso; veja

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 12. Os convocados devem se apresentar na sede da CDC, em até 15 dias úteis

A banca organizadora do concurso foi o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). Ao todo foram oferecidas 85 vagas de nível fundamental, 37 imediatas e 85 de cadastro reserva.

Os convocados devem se apresentar na sede da CDC , em até 15 dias úteis, com os documentos exigidos no edital . A sede funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. O salário é de R$ R$ 1.677,55 .

O concurso da Companhia Docas do Ceará (CDC) tornou pública a convocação dos 37 candidatos aprovados para o cargo de guarda portuário. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 12.

Além disso, o certame foi dividido em duas etapas de caráter eliminatório:

1ª etapa: Prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e apresentação de exames médicos

2ª etapa: Curso de formação profissional

A divulgação do resultado final da 1ª etapa, quando as provas foram aplicadas, ocorreu no dia 22 de novembro de 2023.