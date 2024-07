Pauta de desoneração da folha de pagamentos no Senado ficará para agosto, diz líder do governo

Senador Jaques Wagner (PT-BA) comunicou que pauta sobre desoneração ficará para agosto na Casa. Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de pequenos municípios tem levado o Executivo a embates com o Congresso Nacional. A pauta sobre o tema, que estava prevista para ser discutida no Senado Federal nesta terça-feira, 16, deve ficar para agosto, até o dia 30, de acordo com o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tanto o Congresso quanto o Senado devem fazer um pedido conjunto para prorrogação do prazo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Mas, afinal, por que a medida tem sido tão debatida? O POVO explica o que você precisa saber para ficar por dentro do tema. Confira os principais pontos da desoneração no tira-dúvidas abaixo. O que é a desoneração da folha de pagamentos? A desoneração da folha de pagamentos substitui os impostos de 20% voltados à aposentadoria sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta para empresas em 17 setores da economia e de 8% para pequenos municípios, com até 156.216 habitantes. Quais são os 17 setores contemplados com a desoneração? Confecção e vestuário

Calçados

Construção civil

Call center

Comunicação

Construção e obras de infraestrutura

Couro

Fabricação de veículos e carroçarias

Máquinas e equipamentos

Proteína animal

Têxtil

Tecnologia da informação

Tecnologia da informação e comunicação

Projeto de circuitos integrados

Transporte metroferroviário de passageiros

Transporte rodoviário coletivo

Transporte rodoviário de cargas Desde quando há desoneração no Brasil? A desoneração da folha de pagamentos entrou em vigor no ano de 2011 de forma temporária, com a publicação da Medida Provisória Nº 540, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, sendo prorrogada desde então.

Quais os eventuais pontos positivos e negativos da desoneração? A ideia da desoneração é diminuir custos de impostos voltados à mão de obra, a fim de promover competitividade no cenário nacional e impulsionar a economia, bem como estimular as contratações e a criação de empregos no País. Todavia, o Governo Federal alegou que a proposta de desoneração é inconstitucional, já que não informa sobre o impacto nas contas públicas ao deixar de captar receitas, além de não haver garantias que indiquem aumento de postos de trabalho. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se a medida não for revista, isso poderia obrigar a implementação de uma nova reforma da Previdência Social. Crédito: Marcos Oliveira/Ag. Senado Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se a medida não for revista, isso poderia obrigar a implementação de uma nova reforma da Previdência Social nos próximos anos, que introduziria mudanças nas regras de aposentadoria e pensões. Além disso, o ministro ressaltou que o Executivo precisa de recursos para elaborar o Orçamento de 2025, que será enviado ao Congresso Nacional no fim de agosto. Algo que seria, possivelmente, impactado com a continuidade da desoneração. Quais os possíveis impactos da desoneração? De acordo com o Ministério da Fazenda, o impacto da desoneração da folha está previsto em R$ 17 bilhões a R$ 18 bilhões neste ano, havendo redução em relação ao valor estimado inicialmente, acima de R$ 20 bilhões.