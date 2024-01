Congresso derruba veto sobre a desoneração, que é renovada até 2027

Ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), havia admitido que o Ministério da Fazenda não conseguiu acordo com os setores, aceitou a apreciação do veto, e vai tentar alternativa à desoneração apenas no ano que vem.

"A melhor sinalização que o governo dá é aceitar a apreciação, mesmo não sendo um veto que tranca a pauta. Vamos tratar assim: é uma derrota contabilizada. Algo que está na conta, que temos consciência e sabemos qual é a posição. A minha função como líder do governo no Congresso é sustentar os vetos do presidente da República e assim o farei, mas tenho consciência que tem maioria contrária."

Sobre os vetos, ele frisa que todos os que trancam a pauta estarão prontos para serem apreciados na sessão.

Mas vale lembrar que outras duas sessões do Congresso deverão ser realizadas na próxima semana para conclusão da votação da proposta orçamentária de 2024 e outros assuntos relacionadas ao tema.

"A ideia é colocar esses vetos em apreciação agora e os eventuais PLNs (projetos de lei do Congresso Nacional) pendentes de análise na CMO (Comissão Mista de Orçamento)", detalha Randolfe.

Para a próxima semana, portanto, ficariam a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual 2024-2027 e o projeto da lei orçamentária do próximo ano.