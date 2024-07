Desoneração entra na pauta do Senado; entenda os principais pontos

O POVO explica o que você precisa saber para ficar por dentro do tema, que está na pauta do Senado Federal nesta terça-feira, 16 de julho

Confira os principais pontos da desoneração no tira-dúvidas abaixo.

Mas, afinal, por que a medida tem sido tão debatida? O POVO explica o que você precisa saber para ficar por dentro do tema, que está na pauta do Senado Federal nesta terça-feira, 16.

A desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de pequenos municípios tem levado o Executivo a embates com o Congresso Nacional.

O que é a desoneração da folha de pagamentos?

A desoneração da folha de pagamentos substitui os impostos de 20% voltados à aposentadoria sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta para empresas em 17 setores da economia e de 8% para pequenos municípios, com até 156.216 habitantes.

Quais são os 17 setores contemplados com a desoneração?

Confecção e vestuário

Calçados

Construção civil

Call center

Comunicação

Construção e obras de infraestrutura

Couro

Fabricação de veículos e carroçarias

Máquinas e equipamentos

Proteína animal

Têxtil

Tecnologia da informação

Tecnologia da informação e comunicação

Projeto de circuitos integrados

Transporte metroferroviário de passageiros

Transporte rodoviário coletivo

Transporte rodoviário de cargas

Desde quando há desoneração no Brasil?

A desoneração da folha de pagamentos entrou em vigor no ano de 2011 de forma temporária, com a publicação da Medida Provisória Nº 540, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, sendo prorrogada desde então.

Quais os eventuais pontos positivos e negativos da desoneração?

A ideia da desoneração é diminuir custos de impostos voltados à mão de obra, a fim de promover competitividade no cenário nacional e impulsionar a economia, bem como estimular as contratações e a criação de empregos no País.