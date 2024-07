Centro de compras prevê aumento de 25% nas vendas em julho

Expectativa é que o fluxo de pessoas aumente em 30% com o lançamento da campanha "Mergulhe nas Férias com o Centro Fashion"

Os números positivos estão ligados com o lançamento da campanha “Mergulhe nas Férias com o Centro Fashion”, que ocorrerá durante todo este mês.

O varejo do Centro Fashion Fortaleza prevê um aumento de 25% nas vendas em julho deste ano. Também há uma expectativa no crescimento de 30% em relação ao fluxo de pessoas .

O cronograma diversificado foi pensado para atrair e engajar turistas e moradores locais, com o objetivo de oferecer entretenimento de qualidade e oportunidades de compras únicas, afirma Marcos Venício, gerente de marketing do Centro Fashion.

A programação inclui um espaço para fotos, ações de sampling (amostra grátis) em hóteis na Avenida Beira Mar e na orla da Praia do Futuro , com a distribuição de bolsas personalizadas e convites para conhecer o estabelecimento. Veja mais detalhes sobre o transporte ao fim desta matéria.

“Estamos muito entusiasmados com a campanha ‘Mergulhe nas Férias com o Centro Fashion’. Nossa expectativa é de um aumento significativo no fluxo de pessoas e nas vendas. Queremos proporcionar uma experiência memorável para os nossos visitantes e fortalecer ainda mais a nossa marca no mercado”.

Serviço

Dias do translado: Quinta-feira (18) e Sexta-feira (19)

Saída: Hotel Oásis - Av. Beira Mar, 2500 - Meireles, Fortaleza

Saída Beira Mar - Destino Centro Fashion

9h30; 11h30; 13h45; 14h30

Saída Centro Fashion - Destino Beira Mar