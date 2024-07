Férias no Parque do Cocó tem programação gratuita

Lourenza Sousa e família vieram do bairro Vila Peri para aproveitar o domingo no Parque do Cocó Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-07-2024: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) abre a temporada de Férias no Parque com algumas famílias e crianças com oportunidade de reaproximar-se da natureza, durante atividades de lazer, recreação e esportes no Parque do Cocó. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-07-2024: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) abre a temporada de Férias no Parque com algumas famílias e crianças com oportunidade de reaproximar-se da natureza, durante atividades de lazer, recreação e esportes no Parque do Cocó. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-07-2024: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) abre a temporada de Férias no Parque com algumas famílias e crianças com oportunidade de reaproximar-se da natureza, durante atividades de lazer, recreação e esportes no Parque do Cocó. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-07-2024: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) abre a temporada de Férias no Parque com algumas famílias e crianças com oportunidade de reaproximar-se da natureza, durante atividades de lazer, recreação e esportes no Parque do Cocó. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal