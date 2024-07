MGI autoriza a nomeação de 50 aprovados no concurso do CNPq; veja

O edital para a seleção foi divulgado no fim de setembro de 2023, com vagas imediatas para os cargos analista em ciência e tecnologia

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação dos 50 candidatos aprovados em concurso público para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 10.

De acordo com a portaria, os indivíduos serão lotados de acordo com a especialidade do cargo e a análise de perfil pela área de gestão de pessoas do conselho.

O edital para a seleção foi divulgado no fim de setembro de 2023, com vagas imediatas para as funções de analista em ciência e tecnologia. Também havia a exigência de nível superior.