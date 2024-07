Camil lucra R$ 78 milhões no 1º trimestre, com pouco impacto na safra de arroz do RS

Resultado ocorreu em meio às enchentes que assolaram a safra de arroz no Rio Grande do Sul, mas que geraram pouco impacto para os grãos da empresa

A Camil divulgou um lucro líquido de R$ 78,5 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 22,6% em relação a igual período de 2023. O resultado ocorreu em meio às enchentes que assolaram a safra de arroz no Rio Grande do Sul, mas que geraram pouco impacto para os grãos da empresa.

A companhia explicou que o período foi marcado por dificuldades logísticas no Rio Grande do Sul, apesar de as plantas produtivas da Camil não terem sido impactadas. "Não medimos esforços para conseguir realizar o escoamento da produção e atender aos nossos clientes", disse no balanço.

Segundo os analistas Gustavo Troyano e Bruno Tomazetto do Itaú BBA, a Camil registrou resultados e margens melhores do que o esperado, com volumes sólidos no segmento de grãos. "Mantemos nossa visão positiva de longo prazo para a empresa, (...) mas reconhecemos que são necessários gatilhos de curto prazo."