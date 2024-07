Volume de serviços no Ceará cai 1,4%, a 0,6 ponto percentual abaixo da média nacional

Volume de serviços do Ceará recuou 1,4% em maio, em comparação a igual mês do ano anterior, enquanto o Brasil avançou 0,8% no período

O volume dos serviços prestados às famílias no Estado registrou crescimento entre os meses de maio de 2024 e de 2023, com alta de 7,1%. Outra categoria com percentual positivo na região foi a de serviços profissionais, administrativos e complementares, que avançou 0,8%.

As informações foram divulgadas pela Pesquisa Mensal de Serviços ( PMS ), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), na manhã desta sexta-feira, 12.

Indicador dos serviços prestados em diversos segmentos da economia, o volume de serviços total do Ceará caiu 1,4% em maio deste ano, em comparação a igual período do ano anterior, ficando 0,6 ponto percentual (p.p.) abaixo da média nacional, cujo avanço foi de 0,8%.

De acordo com a Superintendência do IBGE no Ceará, as atividades turísticas do Estado aumentaram 1,3% em maio deste ano, ao serem comparadas a igual período do ano passado. No entanto, notou-se uma retração mensal de 1,4%.

Ao passo que o acumulado do índice de atividades turísticas do Ceará ficou negativo em 3,1% no ano, entre janeiro a maio, enquanto o valor acumulado nos últimos 12 meses no Estado foi negativo em 7,2%.

Já os serviços de informação e comunicação caíram 4,4% no comparativo anual de maio no Ceará. Em seguida, estavam os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-4,3%) e outros serviços (-0,2%).