Alta no crédito, massa de renda e empregos explicam crescimento do varejo, diz gerente do IBGE

O bom desempenho do comércio varejista nos primeiros meses de 2024 tem sido impulsionado pela concessão de crédito a pessoas físicas e pelo aquecimento do mercado de trabalho, com aumento no número de pessoas trabalhando e na massa de salários em circulação na economia, avaliou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O consumo vem pautado pela expansão do crédito e por esse crescimento no número de pessoas ocupadas e na massa de rendimentos reais", afirmou Santos.

Em maio, o comércio varejista brasileiro cresceu 1,2% em relação ao mês anterior, completando uma sequência de cinco meses de expansão. Segundo Santos, o momento favorável vem sustentado por supermercados e farmacêuticos, mas há recuperação também em outros artigos de uso pessoal e doméstico, que inclui as lojas de departamento.