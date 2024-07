ArcelorMittal tem aumento de 34% nas exportações na unidade do Pecém

Crescimento é referente de janeiro até maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2023

A ArcelorMittal registrou um aumento de 34% nas exportações na unidade do Pecém até maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2023.

Ao todo, foram mais de 880 mil toneladas de placas de aço exportadas. No ano passado, o número era de 658 mil toneladas.

Os dados foram divulgados no último dia 27 de junho, no workshop “O Aço e o Futuro Sustentável do Planeta”, realizado pela empresa.