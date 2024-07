Doações e heranças: o que diz a nova proposta do IBS na reforma tributária?

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Os deputados do grupo de trabalho (GT) sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) decidiram alguns pontos para o projeto de regulamentação da reforma tributária (PLP 108/24). Confira os principais assuntos mais abaixo. Segundo o relatório divulgado nesta segunda, 8, os estados precisam definir o que é "grande patrimônio" no caso de doações e heranças. Ou seja, terão que usar a alíquota máxima do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para taxar estes valores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Hoje, o valor fixado pelo Senado é de 8%, mas muitos estados não chegam a esse teto. Vale ressaltar que um projeto (PRS 57/19) está em análise para aumentar para 16%, porém, os estados querem 21%.

Já o relatório do GT não dá prazo aos estados para definir o que é "grande patrimônio". O projeto original do Poder Executivo, por exemplo, diz apenas que o ITCMD deve ser progressivo, ou seja, taxar mais os maiores valores. Outra mudança foi no Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Os municípios poderão antecipar a cobrança do imposto nos contratos de compra e venda e complementar no momento do registro. Atualmente, existem controvérsias sobre o tema. De qualquer forma, a situação atual, segundo o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), escolhido relator pelo grupo, incentiva os contratos de gaveta.