Incêndio atinge depósito de loja de calçados em Juazeiro do Norte

O depósito de uma loja de calçados localizada no Centro de Juazeiro do Norte, no Cariri, foi atingido por um incêndio no início da noite desta quarta-feira, 3, por volta das 18 horas. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros de Juazeiro e Crato, que debelaram as chamas ainda na noite de ontem e realizam o rescaldo.

Até o momento, não se sabe ao certo o que pode ter causado as chamas no local. Ninguém se feriu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme as informações do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, as lojas vizinhas não sofreram danos materiais com o incêndio. Apenas a parede no fundo de um estabelecimento – que fica ao lado do local atingido – está com risco de desabamento por conta do alcance das chamas.