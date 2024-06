Mais de 750 vagas de emprego são ofertadas a beneficiários do Ceará Sem Fome

Beneficiários do Ceará Sem Fome têm prioridade em mais de 750 vagas de emprego em supermercados Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

No total, foram 2.790 vagas ofertadas, sendo mais de 50 dessas para empregos temporários em parque aquático e quase 2 mil vagas gerais, além das 752 vagas para supermercados. A iniciativa foi executada por meio de uma parceria com a Secretaria do Trabalho (SET), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) e o Programa Ceará Sem Fome. Empregos no Ceará: programa Ceará Sem Fome Para a abertura do feirão, mais de 400 jovens vinculados ao programa Primeiro Passo, do Governo do Estado, foram encaminhados ao Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Destes, 118 são de famílias beneficiárias do Ceará Sem Fome.

O governador Elmano de Freitas esteve presente na abertura do feirão e destacou a importância desse eixo do Ceará Sem Fome para a inserção no mercado de trabalho. “Com essa corrente, o Ceará ganha. Ganha porque a gente vai poder produzir mais, ganha ao darmos perspectiva dos nossos jovens de um projeto de vida. Ganha por darmos a oportunidade para essas pessoas, por meio do trabalho e do estudo, conseguirem dias melhores para suas vidas e as vidas de suas famílias”, enfatizou o governador. Com o investimento de mais de R$ 40 milhões, a nova fase do projeto tem como meta formar 40 mil pessoas em uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Emprego no Ceará: geração de oportunidades O Ceará Sem Fome alcança mais de 53 mil famílias por meio do cartão, e tem 1.080 cozinhas funcionando em todo o Estado, que distribuem diariamente mais de 100 mil quentinhas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Conforme o Secretário do Trabalho, Vladyson Viana, a determinação atual do Ceará Sem Fome no Eixo 3, é “a busca pela geração de oportunidades”, e que parcerias estratégicas possibilitam os bons resultados. “Neste feirão com mais de 700 vagas de emprego, promovemos esse encontro entre os trabalhadores e a empresa, intermediado pelo IDT. Vivemos um importante momento, e é apenas o primeiro passo dessa etapa. Com essas parcerias conseguimos identificar as demandas e eu tenho certeza que isso vai gerar muita oportunidade; principalmente, para o público do Ceará Sem Fome”, afirma Vladyson.