Não há necessidade de novos leilões para importação de arroz no momento, diz ministro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o governo não vê a necessidade imediata de novos leilões para importação de arroz. "É mais prudente, já que os preços cederam, que a gente tome outras atitudes de estímulos à produção, mas por ora não se fazem necessários novos leilões de importação [de arroz]", disse o ministro, em entrevista à GloboNews, ao reforçar que, apesar da avaliação atual, o governo continua com orçamento e está preparado para eventuais novas aquisições do grão.

Fávaro também mencionou a importância da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) na decisão de uma possível intervenção governamental. "Hoje ainda temos reunião com a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, com a indústria, vamos buscar alguns compromissos com eles de estabilidades de preço, de logística eficiente e eles mesmo podem nos dizer o momento se for necessário alguma intervenção do governo", disse.

Ele explicou que, apesar das dificuldades enfrentadas, os preços do cereal já estão voltando a níveis normais: "Com a sinalização e a disponibilidade do governo de comprar arroz importado e abastecer o mercado brasileiro e a volta da normalidade nas estradas, os preços já cederam. Nós temos arroz em algumas regiões do país a 19, 23, 25 reais um pacote de 5 kg o que está dentro da normalidade." No entanto, ressaltou que o governo monitora os preços do grão de perto para conter eventuais especulações.