Mais de 1 tonelada de recicláveis foram coletados no São João de Fortaleza

Do volume coletado, 39% eram de objetos de vidro, 23% de metal, 20% de plástico e 18% de papelão

O São João de Fortaleza chegou ao fim neste domingo, 30. Com o evento, a Prefeitura, por meio do movimento Fortaleza Limpa, coletou 1,8 tonelada de material reciclável no Aterrinho da Praia de Iracema, gerando, dessa forma, uma renda de R$ 13.408,10 para os 30 catadores que realizavam o serviço durante os três dias de evento.

Visando promover a coleta seletiva, o órgão gestor implantou uma Central de Reciclagem no Aterrinho, onde ficaram concentradas as atividades do Re-ciclo e ponto de atendimento para os catadores cadastrados.

