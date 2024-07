Ceará é o 6º estado do Brasil com o maior número de venda de cigarros ilegais

A cada 100 cigarros vendidos no Ceará, 47 são ilegais. O Estado só ficou atrás do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Maranhão e de Alagoas

Os dados são do levantamento realizado pelo instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC), por solicitação do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), e mapeiam a venda ilegal de cigarros no Brasil em 2023.

Os cigarros ilegais são os que chegam no Brasil por meio de contrabando, de países como o Paraguai, ou que são fabricados no País de maneira clandestina.

O Ceará foi o sexto estado do País com o maior volume de venda de cigarros ilegais. Foram movimentados R$ 319 milhões com o consumo de 1,3 bilhão dessa mercadoria no Estado. Em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o prejuízo foi de R$ 96 milhões .

No Ceará, 47% dos cigarros vendidos são ilegais, ou seja, a cada 100 cigarros comprados, 47 são ilícitos. Em comparação com a média nacional, de 36%, a distribuição no Estado é cerca de 30% maior.

O Ceará fica atrás apenas do Piauí (83%), da Paraíba (82%), do Rio Grande do Norte (75%), do Maranhão (64%) e de Alagoas (52%). Destaca-se que os estados com maiores vendas são do Nordeste.O presidente da FNCP, Edson Vismona, explica que esse destaque na Região se dá pela nova rota de contrabando, que não vem mais somente pelo Paraguai, como ocorria antes.

“Nós temos identificado uma nova rota dos cigarros contrabandeados que entram pelas Guianas, daí entram pela região Norte e seguem para o Nordeste. Ou seja, o produto não está mais saindo do Paraguai e via rodovia chegando no Nordeste, tem uma outra rota que tem crescido muito e isso tem abastecido o mercado nordestino”, comenta.