BNB e entidade firmam parceria para levar crédito à comunidade em Fortaleza

Cerca de 50 microempreendedores da Favela do Inferninho, localizada no Bairro Vila Velha, em Fortaleza, devem ser beneficiados com crédito do programa Crediamigo do Banco do Nordeste (BNB) por meio do termo de parceria assinado com o Instituto Pensando Bem, que promove um trabalho de transformação social da vida de cerca de 400 famílias da comunidade.

Assinado nesta quarta-feira, 26, pelo gerente regional do Crediamigo em na capital cearense, Marcelo Azevedo, e pelo fundador e CEO do Instituto Pensando Bem, Rutenio Florencio, o convênio prevê a oferta de orientação voltada à gestão de negócios, além de crédito para insumos.

A parceria também irá proporcionar apoio aos empreendedores da região que se enquadrem no Programa e precisem de orientação empresarial e crédito desburocratizado.