BNB avança 14 posições em ranking das 100 marcas mais valiosas do Brasil

A posição ocupada é reflexo do compromisso contínuo do BNB com a excelência e a inovação na prestação de serviços financeiros, especialmente voltados para o desenvolvimento sustentável em sua área de atuação, afirma Paulo Câmara, presidente da instituição.

O Banco do Nordeste (BNB ) avançou sua participação no ranking das 100 mais valiosas do Brasil. A instituição financeira passou da 69ª posição em 2023 para o 55º lugar neste ano.

O Itaú ficou como a marca mais valiosa do Brasil pelo oitavo ano consecutivo. O relatório destaca que os bancos lideram o ranking com quatro entre as 10 marcas mais valiosas do Brasil.

De acordo com o levantamento, as 100 marcas brasileiras totalizam USD 77,253 bilhões (aproximadamente R$ 417 bilhões). O valor representa um aumento de 4% em relação a 2023 no ranking Brasil 100 2024 da Brand Finance.

"Estamos bastante satisfeitos em ser reconhecidos como uma marca de valor crescente, o que fortalece nossa missão de impulsionar o desenvolvimento econômico e social em nossa região. O país segue firme em sua trajetória de reconstrução e retomada de crescimento, e o Banco do Nordeste, como braço importante do Governo Federal, tem colaborado com esse propósito”, afirmou o executivo.

"O setor bancário desempenha um papel importante na economia do Brasil. 2023 começou com um presidente recém-eleito, não sem controvérsia, mas as atividades financeiras e de seguros cresceram 6,6%, impulsionando o crescimento do PIB, registrado em +2,9% em 2023, melhorando as expectativas", destacou Eduardo Chaves, sócio diretor da Brand Finance do Brasil.

No cenário de crescimento, a Localiza saiu da 16ª para a 7ª posição no ranking, sendo a marca que mais cresce no Brasil, de acordo com o documento.

Veja as 100 marcas mais valiosas do Brasil em 2024

Itaú Banco do Brasil

Bradesco

Petrobras

Vale

Caixa

Localiza

Brahma

Natura

Skol (AB InBev)

Sadia

Vivo

Rede D'or São Luiz

Nubank

Marfrig

Latam Airlines

Assaí Atacadista

Raizen

Magalu

Antarctica

Suzano

Ipiranga

Embraer

Braskem

Atacadão

Unidas

Sabesp

Klabin

Movida

Pagseguro Digital

Renner

Camil

Votorantim

Globo

Vibra

Xp Inc

BNDES

Gerdau

Porto

Itambé

SmartFit

Minerva

Stone

Perdigão

Neoenergia

Hapvida Participações e Investimentos

B3

Sul América

Ypióca

Banco Pan

Schin

Banco Safra

CSN

Azul

Banco do Nordeste

BTG Pactual

Cielo

CPFL Energia

Frimesa

Eletrobrás

Oi

Qualy

Bb Seguridade Pa

Cemig

Gol

Raia

Havan

Pão de Açúcar

Equatorial

Arezzo

Kaiser

Pullman

Banco Votorantim

Energisa S.A.

Seara

Copersucar

Drogasil

Totvs Sa

Havaianas

Banrisul

Grupo Big

Copel

Bohemia

Daycoval

Maguary

Comgas

Correios

Riachuelo

Drogaria São Paulo

Estácio

Extra

Pague Menos

BRB

Consul

CCR

Hering

Duratex

BMG

Elektro

Batavo



