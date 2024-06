Festival Ceará Sem Fome marca 13 milhões de refeições entregues em um ano

O total de 13 milhões de refeições foram distribuídas pelo Ceará Sem Fome, do Governo do Ceará, desde o lançamento do programa no ano passado. O número foi divulgado pela coordenadora do programa e primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, durante o primeiro Festival Ceará Sem Fome, realizado neste sábado, 15, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

O evento marca um ano da iniciativa e do pacto por um Ceará Sem Fome, destacando, principalmente, a valorização das pessoas que trabalham diariamente nas cozinhas solidárias. “O Festival vem enaltecer essas mulheres e homens que fazem 100 mil quentinhas. Esse espaço é para mostrar o quanto tem qualidade, amor e solidariedade”, comenta Lia.

Ao todo, por meio do programa, o Estado tem 1.080 unidades. Presente no evento, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a ampliação do número de cozinhas a partir de julho.