Obras de ferrovia em MT concentra 62,1% dos empregos em infraestrutura no Estado no 1º tri

A construção da ferrovia estadual de Mato Grosso representa cerca de 62,1% no saldo de geração de empregos no estado no segmento de construção de obras de infraestrutura do primeiro trimestre de 2024. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram compartilhados pela Rumo, que recebeu a autorização estadual para gerir as obras da ferrovia Senador Vicente Emílio Vuolo.

Segundo os dados do Caged, foram gerados 1.666 empregos em todo estado neste segmento no período. Deste montante, cerca de 1.035 são dedicados às obras da ferrovia da Rumo, maior operadora ferroviária do País.

Só no mês de abril, a concessionária ferroviária foi responsável por 41,4% do saldo de empregos do segmento no Estado.