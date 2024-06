AliExpress e Magalu: tudo o que você precisa saber sobre o acordo

Os clientes pagarão os mesmos impostos ao comprar em qualquer uma das duas lojas Crédito: Marcelo Aprígio / JC Imagem

O Magazine Luiza informou nessa segunda-feira, 24, que celebrou um acordo com o Aliexpress, plataforma de marketplace internacional do Alibaba, para a listagem e venda de seus produtos em ambos os marketplaces. O Aliexpress passará a vender como seller do marketplace do Magalu, oferecendo milhares de itens da sua linha Choice - serviço de compras premium. As informações foram destacadas pela empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Confira a seguir como fica a integração dos produtos entre as plataformas e o que se sabe até agora sobre o novo acordo.

AliExpress e Magalu: quais produtos serão vendidos? Segundo a empresa, mercadorias da linha ‘Choice’ do AliExpress farão parte do catálogo do Magalu, isso inclui acessórios, itens de moda e itens para casa. A parceria promete produtos com o melhor custo-benefício e maior velocidade de entrega. Ao mesmo tempo, o Magalu também oferecerá produtos do seu próprio estoque na plataforma do Aliexpress. Entre eles estão itens duráveis, pesados e de maior valor. "Serão vendidos, inicialmente, itens das categorias de bens duráveis, nas quais o Magalu é líder de mercado no Brasil, com capilaridade logística e multicanalidade, fortalecendo também as vendas do e-commerce com estoque próprio (1P) da Companhia", informou o Magazine Luiza sobre a venda de produtos próprios na plataforma do AliExpress.

Os pedidos realizados no Magalu serão importados por meio do programa Remessa Conforme (programa de envios de plataformas estrangeiras ao país, criado pelo governo federal) impulsionando a operação cross border da companhia. Por isso, a parceria não deve mudar as taxas que os clientes de ambas as lojas já pagam. Os clientes também pagarão os mesmos impostos ao comprar em qualquer uma das duas lojas. AliExpress e Magalu: expectativa e impacto As negociações entre Magazine Luiza e AliExpress começaram no fim de 2023. A parceria deve se iniciar até o terceiro trimestre deste ano. O acordo espera aumento na recorrência dos clientes no site e nos aplicativos da companhia.