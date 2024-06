Anac propõe que passageiros indisciplinados devem ficar um ano sem voar

Proposta vai passar por audiência pública. Se aprovada, as novas regras entram em vigor em 2026

A diretoria da Anac deve aprovar a abertura de uma audiência pública sobre a proposta nesta terça-feira, 25, que visa promover o debate do tema junto à sociedade. As datas da audiência ainda serão definidas. Caso aprovada, a medida pode entrar em vigor em 2026 .

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) finalizou uma proposta que tem a possibilidade de punir os passageiros que comprovadamente colocarem em risco a segurança de um voo. Dentre as penalidades propostas está a suspensão do direito de voar durante um ano.

Números de casos chamam atenção

Entre 2019 e maio de 2024 foram registrados 3.011 casos de indisciplina. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

Apenas no ano passado, foram 735. O número representa uma média de dois casos por dia. No cenário, estão brigas dentro de aviões e agressões ou ameaças a tripulantes. Além disso, 21% dos eventos do ano passado envolveram agressões físicas ou ameaças entre passageiros.