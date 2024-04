Latam investirá R$ 3,5 mi no Aeroporto de Fortaleza e mais três terminais; veja

Com o aporte a empresa aérea vai realizar campanhas com mensagens nos terminais, a respeito das operações no Brasil, durante um ano.

Já em Brasília, a marca estará visível nas vias de acesso do aeroporto e em painéis no embarque e desembarque.

Em Fortaleza, o Grupo aparecerá, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 37 telas do circuito digital vertical no embarque e em painéis de LED no saguão de embarque doméstico e internacional, e no desembarque doméstico.

Em Curitiba, em 50 telas digitais no embarque e desembarque, nas testeiras do check-in e do saguão principal e no mega LED do desembarque.

Por último, em 39 telas e no painel de LED do check-in doméstico do aeroporto de Porto Alegre.

Sobre a ação, Amira Ayoub, gerente de Marketing da Latam Brasil, frisa que o investimento é parte das iniciativas de uma estratégia macro para tornar a marca cada vez mais próxima do brasileiro.

"A presença da Latam nos principais espaços de mídia dos aeroportos brasileiros reforça o nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento da aviação e do turismo das diferentes regiões do nosso País, além de impactar o passageiro no momento e lugar que ele está mais suscetível para receber as nossas mensagens", explica a executiva.

Em relação ao Latam sem fronteiras, a ideia é passar ao consumidor que a empresa firma o compromisso em empoderar o cliente para que ele sempre supere seus limites, assim como acontece na música.