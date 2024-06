Expocrato 2024 tem previsão de movimentar R$ 75 mi na economia do Crato

O evento ocorrerá dos dias 13 a 21 de julho Crédito: Fabiano JR/ Reprodução/ Redes Sociais/ @festivalexpocrato

A Expocrato 2024 deve movimentar cerca de R$ 75 milhões na economia do Crato. A projeção foi divulgada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Trabalho, Ary Melo, durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele estima que a feira agropecuária deve gerar faturamento de aproximadamente R$ 50 milhões, enquanto a festa tem potencial de atrair R$ 25 milhões para a economia local. Ainda de acordo com o secretário, a rede hoteleira do município já encontra-se com 90% de ocupação. "Já fizemos um apanhado em todos os hotéis e constatamos que a disponibilidade está bastante reduzida. A procura está bastante alta", destacou Ary.