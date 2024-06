Votação de marco do hidrogênio verde é adiada para esta quarta-feira, 19

Senador Cid Gomes (PSB-CE) presidiu Comissão Especial do Hidrogênio Verde que resultou em um projeto de lei relatado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA) Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A votação do projeto de lei do marco regulatório do hidrogênio verde (H2V) prevista para acontecer ontem no plenário do Senado Federal foi adiada para hoje, após pedidos por mais tempo de análise das 20 emendas feitas pelos parlamentares daquela Casa Legislativa. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O tema, contudo, não voltará à comissão porque foi aprovado um requerimento de urgência para a votação do projeto, a despeito do fato de que alguns parlamentares pediram o retorno da pauta ao colegiado. A proposta, relatada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), havia sido aprovada, na semana passada, pela Comissão Especial do Hidrogênio Verde, presidida pelo senador Cid Gomes (PSB-CE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Essa matéria vai à Câmara dos Deputados. Entendo que voltar à comissão seria desnecessário. Será que os senadores que não foram debater esse tema vão agora debater na comissão? Até porque faz mais de seis meses que se debateu o tema", ponderou Otto Alencar. Já Cid Gomes disse, em entrevista a O POVO, demonstrou otimismo quanto à aprovação do projeto.