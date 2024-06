Número de turistas internacionais cresceu 14,8% no Brasil; veja

A maior parte dos turistas internacionais do Brasil veio da Argentina Crédito: AURÉLIO ALVES

O Brasil recebeu 335.652 turistas internacionais no mês de maio de 2024. O número é 14,8% maior do que o registrado em igual mês do ano anterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, no acumulado do ano, o País recebeu 3,2 milhões de estrangeiros, o que representa aumento de 8,6% em relação ao mesmo período em 2023 (3 milhões). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No ano, a maior parte dos turistas internacionais veio da Argentina (1,1 milhão), dos Estados Unidos (298 mil) e do Chile (294 mil). Juntos, visitantes dos três países formam quase metade dos estrangeiros que visitaram o Brasil.

Leia mais Governo do Ceará e Embratur planejam aumento de voos internacionais em Fortaleza Sobre o assunto Governo do Ceará e Embratur planejam aumento de voos internacionais em Fortaleza Celso Sabino, ministro do turismo, destaca a importância que o incremento do turismo tem para a economia brasileira ao impulsionar setores como o de hotelaria, de gastronomia e de transporte. "Com esses números promissores, o Brasil reforça a imagem de estar no topo da lista de destinos mais desejados na América Latina. E a expectativa é que o setor continue a crescer nos próximos meses, principalmente com a realização de eventos importantes, como a reunião do G20 e o Rock in Rio. Uma movimentação turística que impacta no desenvolvimento econômico e na geração de empregos no país", ressaltou.