Procura por carros elétricos 0 km cresce 348% no Ceará

A busca por carros elétricos 0 km, com valores abaixo de R$ 300 mil, no Ceará, cresceu 348% em maio deste ano, em comparação com maio de 2023. Já no acumulado de um ano, esse aumento foi de 64%.

Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo para O POVO feito pela Webmotors Autoinsights, portal de negócios e soluções do segmento no Brasil.

De acordo com a empresa, a demanda por veículos elétricos usados também passou por acréscimo. Em relação ao mês de maio do ano passado, a procura cresceu 202%.