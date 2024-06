Juazeiro do Norte tem aumento de 46% no número de voos durante o período junino

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, teve um aumento de 46% no número de voos em junho de 2024, na comparação com período equivalente do ano passado, por conta dos festejos juninos. A informação é da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE).

Em junho de 2023 eram 280 voos no total e, agora, são 409. Também houve aumento no número de assentos ofertados que passaram de 42.885 para 52.376, um incremento de 22% na comparação entre os dois períodos juninos. O terminal é operado pela Aena Brasil e atende destinos que incluem Fortaleza, Recife, Brasília, São Paulo (Guarulhos) e Campinas. A capital cearense, a propósito, deve receber voos extras operados a partir de Juazeiro do Norte, em junho.

“O São João é um período que movimenta milhares de turistas por todo o país, em especial no Nordeste. Com esses incrementos, facilitamos a chegada dos viajantes para aproveitar os festejos por toda a região, como a festa do Pau da Bandeira, em Barbalha. Vale ressaltar os investimentos em promoção que foram feitos e, agora, temos um retorno das companhias aéreas que decidiram apostar em nossos destinos”, ressaltou a secretária do Turismo no Ceará, Yrwana Albuquerque.