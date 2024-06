Venda de veículos novos cresce 96,42% de abril para maio no Ceará; veja carros

A venda de veículos 0 km cresceram 96,42% na passagem dos meses de abril para maio no Ceará . No período, foram 15.215 emplacamentos.

A alta em motos foi de 33,75%, a de auto foi de 18,83% e comercial leve 22,34%.

E no acumulado do ano (janeiro a maio) o comportamento dos emplacamentos registrou avanço de 8,10% na comparação com igual período do ano passado.