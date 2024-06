Gastos tributários no Brasil crescem 46,9% em 2024; veja

O gasto tributário no Brasil foi de 789,6 bilhões em 2024 Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Os gastos tributários são benefícios fiscais que resultam em perda de arrecadação para o Governo. No Brasil, em 2024, o valor que deixou de ser arrecadado foi de R$ 789,6 bilhões. O montante representa um acréscimo 46,9% em relação ao registrado no ano passado (R$ 537,5 bilhões). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da nota técnica “De gastos tributários à concretização dos privilégios tributários: Privilegiômetro Tributário de 2024" realizada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco).

De acordo com a associação, este valor inclui todas as isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, conforme os dados do Demonstrativo dos Gastos Tributários (DGT) e as omissões identificadas pela Unafisco Nacional. A nota traz uma análise detalhada e identifica as rubricas que são consideradas regalias fiscais com o intuito de aumentar os debates acerca da política tributária no País.



Quais são os privilégios tributários?

Os privilégios tributários são “concedidos a setores ou parcelas específicas de contribuintes, sem que exista contrapartida adequada, notória ou comprovada por estudos técnicos, para o desenvolvimento econômico sustentável sem aumento da concentração de renda ou para a diminuição das desigualdades no País”, aponta a Unafisco. Dessa forma, a pesquisa destacou os dez principais tipos de gastos tributários, que representam 79,05% do total de benefícios fiscais previstos para 2024. Os dois maiores privilégios tributários, que são a isenção de lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas e a não instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGM), não são considerados dentro do DGT e foram calculados separadamente pela Unafisco. Segundo a nota, essa omissão torna clara quais são os grupos mais beneficiados. “Fica evidente que o grupo de beneficiados com os privilégios tributários, em maioria, são os contribuintes que têm maior capacidade contributiva e que, nos termos da Constituição Federal de 1988, deveriam arcar com obrigações tributárias adequadas à capacidade contributiva que possuem”, destacou. Além disso, dois dos 10 gastos tributários destacados foram considerados como de parcial privilégio pela pesquisa: