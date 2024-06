Inflação da alimentação de itens juninos é de 5,74%, aponta FGV-Ibre

Maior alta foi verificada no preço da batata, que subiu 60,66% em 12 meses. Já a maior queda foi a da farinha de trigo, que teve deflação de 15,74% no período

A inflação de 27 itens alimentícios relacionados às festas juninas ficou em 5,74%, no acumulado dos últimos 12 meses, conforme aponta levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre). O índice é superior ao Índice de Preços ao Consumidor Semanal ( IPC-S), que registrou alta de 3,28% no mesmo período analisado.

O item que apresentou a maior alta foi a batata-inglesa, cujo valor subiu 60,66% na comparação entre maio e junho de 2024 com o bimestre equivalente do ano passado. Na sequência, aparecem o arroz, que subiu 23,42% e a maçã, com alta de 21,72%. Por outro lado, o produto que teve maior queda foi a farinha de trigo, com deflação de 15,74% no período, seguida pelo leite condensado, cujo valor médio recuou 12,98%, e pelo leite tipo longa vida, com queda de 7,22%.

“Apesar de os números mostrarem que a inflação geral está reduzindo seu ritmo de aceleração em 12 meses (3,28%), o que observamos é uma pressão não desprezível sobre os preços dos alimentos, especialmente sobre os itens mais tradicionais das festas juninas. Batata-inglesa, arroz e maçã são bastante utilizados na culinária junina e têm mostrado persistência na aceleração de preços”, observa Matheus Dias, economista do FGV IBRE.