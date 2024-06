Ceará conta com 1,46 milhão de beneficiários do Bolsa Família; confira cronograma de junho

Estado cearense é um dos oito do Brasil com mais de um milhão de famílias cadastradas no programa social

Com o montante, o Ceará integra a lista dos oito estados brasileiros com mais de um milhão de famílias contempladas pelo programa social.

Neste mês de junho, 1,46 milhão de beneficiários cearenses receberão os repasses do Bolsa Família , a partir da segunda-feira, 17. As informações foram divulgadas pelo Governo Federal , na manhã desta sexta-feira, 14.

Se somados todos os repasses do estado, o investimento do Governo Federal consiste em R$ 991,5 milhões.

Confira os municípios com mais beneficiários do Bolsa Família e com maior valor médio do Ceará

De maior população, a capital Fortaleza segue, de longe, com o maior número de famílias beneficiárias. São 329,4 mil, que recebem um repasse de, em média, R$ 663,40. Somado, o investimento é de R$ 218,4 milhões.

A seguir vem Caucaia, com 64,55 mil; Juazeiro do Norte, com 35,1 mil; Maracanaú, com 34,9 mil; e Sobral, 23,1 mil.

Já quanto ao valor médio, o município de Marco é o que representa o maior montante registrado. As 5,2 mil famílias beneficiárias recebem, em média, R$ 725,10.

Na sequência aparecem Ibiapina, com R$ 722,92; Guaraciaba do Norte, R$ 718,81; Amontada, R$ 717,51; e Penaforte, R$ 716,91.

Número de mulheres gestantes, crianças e adolescentes

Essa diferença entre os valores médios nos municípios ocorre pelos benefícios complementares, que variam de família em família.

A cada criança de zero a seis anos, há um adicional de R$ 150, por meio do Benefício Primeira Infância. No Ceará, há 567,7 mil crianças contempladas com o benefício, o que totaliza R$ 81,6 milhões de investimento.