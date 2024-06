TCE pode avaliar necessidade de abrir novo processo sobre mudanças na Dessal

Dessal deverá beneficiar cerca de 720 mil pessoas. Crédito: FCO FONTENELE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) informou que poderá avaliar a necessidade de abrir um novo processo específico para tratar das mudanças relacionadas à Usina de Dessalinização do Ceará (Dessal Ceará). O endereço do projeto foi alterado após impasses com o setor de telecomunicações. O TCE Ceará, no entanto, informou que ainda não é possível precisar se incidirão custos extras relacionados à Dessal ou se isso seria custeado pelo Governo do Ceará. Desde 2022, havia um impasse entre o Governo do Ceará e o segmento de telecomunicações sobre a usina devido à proximidade do local a cabos submarinos, algo que poderia comprometer o acesso à internet no Brasil.