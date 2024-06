Governo mudará local de usina de dessalinização para evitar interferência em cabos de internet

A usina de dessalinização planejada pelo governo do Ceará e que seria construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, próximo a cabos de internet, vai mudar de lugar após uma longa briga. A informação foi confirmada pelo secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tercius, em entrevista coletiva a jornalistas nesta quarta-feira, 12.

Com a alteração, a usina vai para um outro local a cerca de um quilômetro do ponto original do projeto, mas seguirá localizada na Praia do Futuro.

Na visão do secretário, isso afastará o risco de interferência da usina nos cabos de internet.