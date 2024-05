Projeto visa impulsionar litoral leste do CE como destino nacional do kitesurfe

Nordeste brasileiro é uma das melhores localizações do país para a prática de esportes à vela

A iniciativa foi idealizada pelos hotéis Dom Pedro Laguna Beach Resort by WAM Experience, em Aquiraz; Varandas Beach, em Cascavel; Zebra Beach Hotel Boutique, em Uruau; e Jaguaríndia Village, em Fortim, e também pelo Beach Park, em Aquiraz.

Apresentado na última semana, no evento Conexões do Turismo, realizado no Centro de Eventos, o projeto Leste Wind é uma iniciativa de cinco estabelecimentos hoteleiros do Ceará, que visa transformar o litoral leste do estado no destino nacional do kitesurfe.

“É uma época memorável, que celebra a paixão pelo kitesurfe e pela aventura, enquanto exploramos e promovemos o que há de mais excitante na cena esportiva e turística do Ceará”, completa Fiuza, que é cearense.

“Como uma empresa líder no setor de hotelaria e entretenimento, entendemos que temos a missão de promover diferentes formas de lazer para nossos hóspedes. Por isso, estamos investindo cada vez mais em experiências imersivas”, explica Lucas Fiuza, CEO do WAM Group.

Multicampeão no cenário nacional e internacional, o atleta Carlos Mario Bebê é um dos embaixadores do movimento Leste Wind. Ele conta que se profissionalizou no esporte e passou a viajar para diversos países para competir, conhecendo diferentes praias.

“Foi aí que caiu a minha ficha de que o Ceará é o melhor lugar do mundo para velejar”, revela. “O estado tem várias condições que favorecem a prática do kite, como vento constante, lagoas, mar liso e com ondas”, explica.

O esporte vem ganhando muitos adeptos nos últimos anos, motivo pelo qual fará sua estreia como modalidade olímpica nas Olimpíadas de Paris, na França, que acontecem a partir de julho. “A inclusão trará uma visibilidade sem precedentes para o esporte a nível mundial, aumentando significativamente o número de praticantes da atividade”, acredita Lucas Fiuza.

Ao longo do ano, o projeto Leste Wind realizará diversas atividades para promover o kitesurfe no litoral leste do Ceará, como o encontro Kite Girls, em agosto, que reunirá mulheres de todo o País para velejarem juntas; e a Clínica Pena, em setembro, em que os atletas poderão demonstrar técnicas da modalidade.



Embaixadores do movimento: