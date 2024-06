FNE será usado para financiar revitalização de centros urbanos

Casarão no Bairro Jacareganga. Crédito: AURÉLIO ALVES

A superintendência destaca que a aprovação da proposta é resultado do diálogo contínuo do órgão com lideranças políticas e empresariais, que estão sendo atendidos com uma demanda do setor da construção civil. A utilização dos recursos visam as possibilidades de utilização do crédito que contempla reforma, requalificação e retrofit (processo que visa restaurar prédios antigos preservando a arquitetura original) de prédios degradados, não utilizados ou subutilizados, em áreas centrais ou históricas, com fins residenciais e até mesmo turísticos. O financiamento também pode permitir a modalidade coliving (moradia compartilhada). A instituição informa que a colaboração será realizada por meio de Parcerias Público Privadas (PPPs).

O presidente do BNB, Paulo Câmara, acredita que o investimento na reocupação das áreas centrais das cidades é um incentivo importante para a economia. “Os centros urbanos brasileiros registraram esvaziamento nas últimas décadas. Com a recuperação de prédios antigos será possível incentivar a reocupação de áreas que já contam com infraestrutura de transporte e acesso a serviços, além de dar novo fôlego ao comércio tradicional”, afirmou Câmara. De acordo com o superintendente da Sudene, a ideia é garantir que as pessoas voltem a habitar e a se apropriar dos espaços urbanos e dos centros históricos. O gestor destacou a importância do apoio do FNE, já que o déficit habitacional do País supera seis milhões de habitações. “Há um consenso geral entre urbanistas de que essas áreas têm infraestrutura, serviço, saneamento, transporte público, comércio, lazer, mas falta uma moradia atrativa que atraia as pessoas para esses espaços”. Além do superintendente da Sudene e do presidente do BNB, a 33ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene contou com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o governador da Paraíba, João Azevedo, e Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. O evento também teve a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, do vice-governador Ronaldo Lessa, de Alagoas, de Zezinho Sobral, vice-governador do estado de Sergipe, e Themístocles Filho, vice-governador do Piauí.