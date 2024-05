FNE: Ceará deve atingir 70% da meta de contratação até o dia 31

O Banco do Nordeste (BNB) deve atingir até essa sexta-feira, dia 31, 70% da meta dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o Ceará. A meta estipulada para este ano, no estado, é de R$ 3,5 bilhões. Ou seja, até o final deste mês, a instituição irá investir na região, por meio do FNE, cerca de R$ 2,45 bilhões.

A informação foi dada pela superintendente estadual do BNB, Eliane Brasil, durante o evento sobre Micro e Pequenas Empresas (MPE) na manhã desta quinta-feira, 29.

“A meta do FNE é de R$3,5 bilhões, mas a gente vai fazer mais do que isso. Por que, ao longo do ano a conta FNE vai sendo ressuprida com a recuperação de crédito, com os reembolsos, e isso retroalimenta o fundo”, destaca a superintendente.