Beach Park está com 250 vagas de trabalho temporário para a alta estação

O Beach Park, maior parque aquático da América Latina, está com 250 vagas abertas de trabalho temporário para a alta estação.

As oportunidades atenderão o empreendimento durante o período de junho até o fim de agosto deste ano. Os interessados devem se candidatar até o dia 20 deste mês por meio do site oficial do parque aquático.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A especialista em gestão de pessoas do Beach Park, Karizia Lemos, destaca que "algumas oportunidades não exigem experiência prévia da função, apenas o ensino médio, proporcionando mais chances para aqueles que buscam uma colocação".