Número de desligamentos a pedido do trabalhador registrou recorde, aponta consultoria

Segundo a consultoria, esses recordes demonstram desempenho positivo do mercado de trabalho nacional, com realocamentos

O número de pedidos de demissão no Brasil em abril de 2024 foi o maior da série histórica iniciada em janeiro de 2004.

O levantamento realizado pela LCA Consultores, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que, ao todo, foram 734.943 desligamentos voluntários no mês.

O ano de 2024 foi de contínuos recordes no número de requerimentos de dispensa. De janeiro a abril, todos os números representaram recorde da série histórica.