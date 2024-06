Ceará bate meta de 150 micro e pequenas empresas no novo Brasil Mais Produtivo

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, programa visa aumento de, no mínimo, 20% na produtividade, e foca em transformação digital

Com 150 micro e pequenas empresas, o Ceará bateu a meta anual estabelecida pelo novo Brasil Mais Produtivo, programa que visa aumentar em 20%, no mínimo, a produtividade de micro, pequenas e médias empresas no Brasil e fomentar a transformação digital no setor industrial, com coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e envolvimento de diferentes entidades setoriais.

No Brasil, serão destinados R$ 2 bilhões para o engajamento digital de 200 mil indústrias, contando com atendimento presencial a 93 mil empresas até 2027.

Linhas de crédito e editais serão disponibilizados durante os quatro anos do programa para beneficiar o segmento. Dados detalhados do Ceará não foram divulgados durante apresentação do programa na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), nesta quinta-feira, 6.