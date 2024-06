Imposto de Renda 2024 atrasado: Receita Federal volta a receber declarações nesta segunda, 3

Hoje, 3, também podem começar a ser realizada as retificações Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A Receita Federal volta a receber a declaração do Imposto de Renda nesta segunda-feira, 3 de junho, após o prazo encerrado às 23h59min de sexta-feira, 31 de maio. Quem não declarou o imposto no prazo terá que pagar multa, que pode ser de 1% do imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, indo até 20% do imposto devido. Acompanhe o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado Declaração retificadora Também nesta segunda-feira, 3 de junho, a declaração de retificação começa a ser entregue por quem errou alguma informação do documento original.

O contribuinte não precisa pagar multa para corrigir sua declaração. Além disso, a retificação pode ser realizada no máximo cinco vezes. Reembolsos de restituição aos atrasados Para as declarações que forem entregues com atraso e têm direito à restituição, a multa será descontada do imposto a retribuir. O primeiro lote de restituições foi pago na sexta-feira, 31 de maio.