Clientes da Caixa reclamam de demora na restituição do IR 2024 pelo Pix

Clientes da Caixa reclamam de instabilidades para receber restituição do Imposto de Renda Crédito: Reprodução/Instagram Caixa

O início dos repasses das restituições do Imposto de Renda (IR) 2024 ocorreu na sexta-feira, 31 de maio. No entanto, clientes da Caixa que pediram o depósito por Pix reclamam que o repasse ainda não ocorreu. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Nas redes sociais, contribuintes se queixam da demora. Um dos usuários postou no perfil da Caixa o seguinte questionamento: "Cadê meu Pix da restituição do imposto de renda????". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por meio de nota, a Caixa respondeu ao O POVO que o crédito via Pix do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda "está em estágio final de regularização" e que o depósito já foi efetivado para a maior parte dos clientes.

Do montante, R$ 322.072.129,44 são para 159.630 contribuintes prioritários no Ceará. Além dos contribuintes com prioridade (como os idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave, cuja maior renda seja o magistério), recebem primeiro os contribuintes que optaram por fazer a declaração na modalidade pré-preenchida ou que optou por receber a restituição via Pix. Neste ano, em virtude do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS), também foi dada prioridade aos contribuintes domiciliados no estado. No RS, serão restituídas 886.260 declarações, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão. Os contribuintes gaúchos também tiveram o prazo de entrega estendido até 30 de agosto deste ano. Conforme a programação da Receita Federal, depois deste primeiro lote, ainda ocorrerão mais quatro a serem pagos nas seguintes datas: 28 de junho

31 de julho

30 de agosto

30 de setembro

E quem não entregou a declaração do Imposto de Renda? As declarações atrasadas só poderão ser entregues a partir das 8 horas desta segunda-feira, dia 3 de junho, quando o sistema será reaberto pela Receita.